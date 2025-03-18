وزارة الزراعة تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه في ظل شح الأمطار

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دعت وزارة الزراعة – مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية "إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه هذا العام، وذلك في ظل التراجع الكبير في معدلات الهطول المطري، حيث بلغت نسبة الأمطار المسجلة نحو 30% فقط من المعدل السنوي العام، إلى جانب تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية". وأكدت الوزارة "أن كمية الأمطار المتساقطة غير كافية لتعبئة الخزانات الجوفية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة".

وفي هذا السياق، قدمت الوزارة "سلسلة من الإرشادات للمزارعين والمواطنين لضمان الاستخدام الأمثل للمياه، وجاءت كالتالي:

أولًا: الاعتماد على الري بالتنقيط لتوفير المياه وتجنب استخدام أي مياه ملوثة، لا سيما مياه الصرف الصحي.

ثانيًا: تجنب حراثة التربة للحفاظ على الرطوبة المخزنة فيها، حيث تؤدي الحراثة إلى زيادة تبخر المياه من التربة.

ثالثًا: استخدام الأسمدة العضوية التي تساعد في الاحتفاظ بالمياه داخل التربة لفترة أطول.

رابعًا: استخدام الأغطية البلاستيكية (نايلون) لتغطية الفراغات بين الخطوط الزراعية للحد من فقدان الرطوبة وتقليل التبخر.

خامسًا: تأجيل رش الأسمدة في الوقت الحالي لحين هطول الأمطار، أو إضافتها مع مياه الري عبر التنقيط أو البخاخات لضمان الاستفادة القصوى منها.

سادسًا: ترشيد ري الأشجار المثمرة عبر نظام التنقيط، مع تفادي الري الزائد عن الحاجة لتجنب هدر المياه.

سابعًا: تقنين استهلاك المياه المنزلية، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في شبكات المياه للحفاظ على الموارد المتاحة.

ثامنًا: التعاون مع الجهات المعنية ومصالح المياه لإصلاح أي خلل في الشبكات العامة، وضمان عدم فقدان المياه على الطرقات بسبب التسريبات".

واضاف البيان "رغم التوقعات بهطول الأمطار قريبًا، توكد الوزارة - مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أن ترشيد استهلاك المياه ضرورة ملحّة هذا العام بسبب شح الموارد"، داعية "الجميع إلى الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة".