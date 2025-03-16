أمطار متفرقة تشتد غزارتها في هذا اليوم.. مع برق ورعد وثلوج!

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا، غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة من دون تعديل بدرجات الحرارة.

فلا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية دافئة، مصدرها شمال افريقيا، تؤدّي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تخطّت معدلاتها الموسمية بحدود الـ ٨ درجات ويستمر تأثيرها حتى الثلاثاء حيث تنحسر تدريجياً، ويتحوّل الطقس إلى متقلّب مع انخفاض ملموس بالحرارة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها الأربعاء مع برق ورعد وثلوج كما ترافقها رياح ناشطة تصل إلى ٨٥ كلم في شمال البلاد.

ومعدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين ١٣ و٢٢، طرابلس بين ١١ و٢٠ وزحلة بين ٦ و١٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض ملموس بدرجات الحرارة (بحدود الـ ٤ درجات على الاقل) فترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات مع فرص تساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية يرافقها برق ورعد، خصوصاً في المناطق الجبلية كما تنشط الرياح فتصل سرعتها لحدود ٦٠ كلم/س شمالاً مع ظهور طبقات من الغبار ويرتفع موج البحر.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية وتبقى الرياح ناشطة فتصل لحدود الـ ٨٥ كلم/س شمال البلاد مع ارتفاع موج البحر وظهور طبقات من الغبار. تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتباراً من الظهر وتشتد غزارتها في المساء مع برق ورعد وثلوج تبدأ من ارتفاع ١٨٠٠ متر وتتدنى فجر الخميس لحدود ١١٠٠ متر.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: جيد الى متوسط.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٢٥ و٧٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠٢٠ HPA أي ما يعادل: ٧٦٥ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٩.

ساعة غروب الشمس: ١٧:٤٥.