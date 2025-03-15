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استنفار في طرابس ربطاً بسوريا: إعلان لوأد الفتنة

15
MARCH
2025
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الأخبار -

استضافت مدينة طرابلس أمس اجتماعاً موسّعاً حضره رؤساء الحكومة السابقون ورؤساء الطوائف الروحية والنواب الحاليون والسابقون لطرابلس وعكار والضنية والمنية ونقباء المهن الحرة، وعلى جدول أعماله بند وحيد يدعو للتنبه مما يحصل في سوريا، وتأثيره على لبنان تحديداً بشأن موجة النزوح السوري إلى سهل عكار وعاصمة الشمال وجوارها، من جراء المواجهة التي شهدها الساحل السوري وضرورة احتضان النازحين، والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية بين المكوّنات الطائفية في الشمال.

الاجتماع أتى بناءً على فكرة طرحها الرئيس فؤاد السنيورة، وتبنّاها الرئيس نجيب ميقاتي الذي تولّى الدعوة إلى دارته، بعد أن عزّزت الأحداث الأخيرة في سوريا القلق. فالتوتر في المدينة شبه يومي، ويستدعي تعزيزات من قبل الجيش خصوصاً على مداخل جبل محسن بعد وصول عائلات نازحة من الساحل السوري. وتقول مصادر شاركت في الاجتماع، إن «التفلت الأمني الذي تشهده طرابلس سابِق لأحداث سوريا، لكن منسوب التوتر ارتفع منذ شهرين، خصوصاً بعد حصول عمليات نزوح لآلاف السوريين الفارّين من الحكم الجديد، فيما تنشط في الشمال قوى سياسية وتجمعات شعبية موالية لحكومة أحمد الشرع».

ويبدو أن ما حصل أخيراً في الساحل «يستوجب الاستنفار خوفاً من من استثمار بعض الطوابير الخامسة لهذا التفلّت، فطرابلس كانت دائماً صندوق بريد، والأمور ليست مرتبطة وحسب بمناطق العلويين بل بكل الشمال»، على ما يقول مشاركون في اللقاء، سيما أنه قبل أيام، خرج متظاهرون غاضبون في أحياء طرابلس إثر انتشار معلومات عن تعرّض فتى سوري قاصر يتحدّر من مدينة إدلب، لطعنات بالسكين، تبيّن في ما بعد أنه من «العرب الرحّل»، لكنّ الحادث دفع إلى تكثيف الاتصالات السياسية والأمنية بين فعاليات المدينة، ثم توسّعت لتطاول شخصيات من خارج المدينة، ليتقرر عقد الاجتماع.

ومع ذلك، فقد انتقدت مصادر سياسية الاجتماع قائلة إن «القلق من انفلات الوضع الأمني في الشمال مشروع منذ ما قبل المجازر في الساحل حيث دائماً كان الخطاب الطائفي يتصدّر المشهد، وحتى قبل سقوط النظام وتالياً لن يكون صعباً أن تنتقل هذه الأجواء داخل سوريا إلى المناطق اللبنانية». واعتبرت المصادر أن «الخلفية التي انطلق منها المجتمعون، هدفها القول بأنهم قاموا بدور ما». متسائلة «لماذا لم تتم الدعوة إلى اجتماعات أمنية سابقاً رغم الوضع الأمني المتفلّت»؟ معتبرة أن «نصف الذين شاركوا في الاجتماع، كانوا متورّطين في تغذية الصراع السني - العلوي في المدينة، ولم يفعلوا شيئاً لإطفاء المعارك»، وهم يحاولون القول إنهم «حاضرون سياسياً».

في المقابل، يتحدّث أحد نواب المدينة عن «تقارير أمنية تفيد بوجود عمليات تحشيد بينها من يدعم الشرع، وآخرون يعارضونه، وسط نشاط لمجموعات تعمل على التحريض، ما عزّز المخاوف من حصول عمليات انتقامية بين العلويين والسلفيين في المدينة»، لكن ما يطمئن بحسب ما قال إن «الأجواء الخارجية تؤكد أن لا وجود لأجندة ولا لمموّل وبالتالي فإن حماية المدينة ممكنة».

وفيما كان لافتاً غياب رئيس الحكومة نواف سلام عن الاجتماع، وهو ما برّره ميقاتي بالقول إنه «لم يُدع لأن الاجتماع هو عادي وطرابلس هي مدينته، ويمكنه أن يزورها متى شاء وأهلاً وسهلاً به»، قال إن «الاجتماع استنكر الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا وشدّد على أهمية المصارحة والمصالحة ودعوة الحكومة اللبنانية للسعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين الذين حضروا ومن ثم السعي مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين إلى سوريا، ولا توجد كلمة لجوء في لبنان بأي شكل من الأشكال». والأهم «هو ضبط الفلتان الأمني بكل ما للكلمة من معنى ورفع الغطاء عن أيّ مُرتكب كما أنه على القضاء أن يُسرّع في موضوع المُحاكمات».

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