الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية

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أعلن الوفد النيابي اللبناني الذي زار دولة قطر، في بيان، أنه "يتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكسان عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين. كما يثمن الوفد الجهود القطرية المتواصلة في دعم لبنان على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وفي هذا الإطار، أكد الوفد النيابي اللبناني "أبرز النقاط التي تخللت الزيارة، والتي شكلت محور اللقاءات والمباحثات الرسمية:

1. تعزيز التعاون وآفاق المستقبل: لمس الوفد أجواء إيجابية وتفاؤلًا كبيرًا بعد انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام ، حيث تم التأكيد على الجاهزية التامة لدعم لبنان وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في استقراره ونهوضه الاقتصادي.

2. إعادة الإعمار: شدد دولة رئيس مجلس الوزراء القطري على ضرورة إعداد الدراسات والخطط اللازمة لإعادة إعمار لبنان، في ظل التنافس الإقليمي على مشاريع التنمية، ما يستدعي من الجانب اللبناني العمل بجدية على وضع رؤية واضحة لهذه المرحلة.

3. الدعم المستمر للمؤسسات اللبنانية: جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم لبنان، لا سيما في تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، تأكيدًا على دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار.

4. مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل: أكد الجانب القطري على ضرورة استمرار الجهود والضغوط الدولية لحمل إسرائيل على تنفيذ انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

5. التقدير لموقف قطر الثابت تجاه لبنان: عبّر الوفد النيابي اللبناني عن امتنانه العميق للدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم لبنان، مشددًا على أهمية استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية، التي تشكل نموذجًا للتضامن العربي الفاعل".

وختم البيان: "إن الوفد النيابي اللبناني إذ يعرب عن بالغ تقديره لنتائج هذه الزيارة المثمرة، يأمل أن تشكل محطة جديدة على طريق تعزيز العلاقات اللبنانية - القطرية، وترسيخ سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".