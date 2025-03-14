عقل: ١٤ آذار.. انتفاضة وطن، معركة حرية واستعادة الدولة!

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:

١٤ آذار... انتفاضة وطن، معركة حرية واستعادة الدولة!

🔸️ شو صار ب ‎#١٤_آذار؟

في تاريخين بكملوا بعض:

✌🏻١٤ آذار ١٩٨٩ يوم أعلن الجنرال ميشال عون حرب التحرير، حرب الشرعية ضد الإحتلال السوري للبنان وسيطرة الميليشيات،

✌🏻وكمان ١٤ آذار ٢٠٠٥ يوم نجحنا بإخراج الجيش السوري من لبنان.

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🔸️ شو الأسباب؟

✅️ لبنان كان سويسرا الشرق 🇱🇧✨، لحد تشرين الثاني ١٩٦٩، يوم تم توقيع إتفاق القاهرة برعاية جمال عبد الناصر وسمح للمسلحين الفلسطينيين يستبيحوا لبنان، وبلشت المشاكل.

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✅️ صمدوا اللبنانيين لحد إنفجار الحرب بال١٩٧٥، ومن بعدها:

✴️دخول الجيش السوري ١٩٧٦.

✴️ووراه الجيش الإسرائيلي ١٩٨٧.

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❌️ وبلشت الميليشيات 🪖 (مسيحيين، إسلام، ملحدين...) ياكلوا الدولة،

❌️ وتحول لبنان من سويسرا الشرق إلى بلد:

تهريب مخدرات 💊

قتل على الهوية ⚔️

تهجير ونهب وتبييض أموال 💸

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🔸️ لحد ١٤ آذار ١٩٨٩:

✅️ خرج بطل الجنرال ‎#ميشال_عون 💪،

✅️ ورفض الأمر الواقع،

✅️ وأعلن حرب التحرير ضد:

الجيش السوري المحتل.

والميليشيات المسيطرة على:

المرافأ ⚓️

المؤسسات 🏛️

المدارس 🏫

المستشفيات 🏥

والبيوت 🏠

ميليشيات بتسرق الأوادم وبتدمر الدولة وبتخون الوطن.

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🔸️ للأسف:

❌️ ربحوا المحتلين وحلفائهم من كل الميليشيات.

❌️ وسقطت المنطقة الحرة ب١٣ تشرين ١٩٩٠ واستشهدوا الأوادم وتهجروا.

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❌️ صاروا كل أمراء الحرب سياسيين إلا ميشال عون.

❌️ تم نفيه الى فرنسا 🇫🇷.

(⚠️سمير جعجع كان مع المحتلين السوريين متل كل الميليشيات أمل وحزب وتقدمي... وهو فات على الحبس سنة ١٩٩٤ بعد زيارة حافظ الأسد بالقرداحة-سوريا، وبعد تفجير كنيسة سيدة النجاة ⛪).

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🔸️ وصرنا وحدنا معارضة ضد:

✅️ الإحتلال.

✅️ حكم الميليشيات يلي صاروا سياسيين.

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🔸️ وصاروا شباب التيار هني رأس الحربة ضد:

✅️ الاحتلال السوري.

✅️ نظامه اللبناني.

✅️ ومافيا الفساد 💰.

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🔸️ وسنة ٢٠٠٣ نجحنا،

✅️ بعد شهادة الجنرال ميشال عون بالكونغرس الامريكي 🇺🇸.

✅️ بالحصول على قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان 🇱🇧 بشبه إجماع.

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🔸️ وسنة ٢٠٠٤:

✅️ حذرنا ⚠️.

✅️ ونبهنا 📢.

✅️ وطلبنا من كل اللبنانيين نكون إيد وحدة ✋ استعدادا لخروج الجيش السوري.

❌️ للأسف ما سمعوا.

❌️ ومات شهداء 💔.

❌️ وانفجارات 💣.

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🔸️ وب ١٤ آذار ٢٠٠٥:

✅️ جمعنا اللبنانيين للمطالبة بـ:

السيادة.

الحرية.

الاستقلال.

✅️ ونجحنا، وخرج الجيش السوري! 🚛

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🔸️ بس:

❌️ فل الجيش السوري.

❌️ وبقيت مافيا الفساد 💰.

❌️ ورجعت هجمت إسرائيل ⚔️.

❌️ورجعوا فاتوا النازحين وتهجروا الشباب😕

---

🔸️ وبقينا "البوصلة" 🧭 يلي بتوجه:

✅️ أوادم لبنان 🇱🇧.

✅️ والوطنيين.

✅️ وبتمنع التقاتل الداخلي وبتطالب بالسلام🕊️.

---

🔸️ استعدنا التوازن ⚖️، بعد معارك سياسية:

✅️ ردينا الشراكة المسيحية-المسلمة بالحكم ✝️☪️.

✅️ رفضنا تدخل لبنان بمعارك الآخرين ❌.

✅️ وقفنا مع الحق ضد كل ظلم ⚔️.

✅️ دافعنا عن حقوق المودعين المسروقين من مافيا الفساد 💸.

✅️بقينا صلة وصل لبنان الجامع بين الشرق والغرب

✅️عطينا المغتربين حقهم بالإنتخاب والجنسية بعد ما كانوا حارمينهم منها

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🔸️ وكنا وحدنا رأس حربة ضد:

❌️ المافيا يلي خلقت مع المحتل وبعدها مستمرة...

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🔸️ ومنبقى معارضة...

✅️ لمصلحة لبنان 🇱🇧.

✅️ لأنو قرارنا وطني حر ✊.