عقل: ١٤ آذار.. انتفاضة وطن، معركة حرية واستعادة الدولة!

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر اكس:
١٤ آذار... انتفاضة وطن، معركة حرية واستعادة الدولة!
🔸️ شو صار ب #١٤_آذار؟
في تاريخين بكملوا بعض:
✌🏻١٤ آذار ١٩٨٩ يوم أعلن الجنرال ميشال عون حرب التحرير، حرب الشرعية ضد الإحتلال السوري للبنان وسيطرة الميليشيات،
✌🏻وكمان ١٤ آذار ٢٠٠٥ يوم نجحنا بإخراج الجيش السوري من لبنان.
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🔸️ شو الأسباب؟
✅️ لبنان كان سويسرا الشرق 🇱🇧✨، لحد تشرين الثاني ١٩٦٩، يوم تم توقيع إتفاق القاهرة برعاية جمال عبد الناصر وسمح للمسلحين الفلسطينيين يستبيحوا لبنان، وبلشت المشاكل.
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✅️ صمدوا اللبنانيين لحد إنفجار الحرب بال١٩٧٥، ومن بعدها:
✴️دخول الجيش السوري ١٩٧٦.
✴️ووراه الجيش الإسرائيلي ١٩٨٧.
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❌️ وبلشت الميليشيات 🪖 (مسيحيين، إسلام، ملحدين...) ياكلوا الدولة،
❌️ وتحول لبنان من سويسرا الشرق إلى بلد:
تهريب مخدرات 💊
قتل على الهوية ⚔️
تهجير ونهب وتبييض أموال 💸
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🔸️ لحد ١٤ آذار ١٩٨٩:
✅️ خرج بطل الجنرال #ميشال_عون 💪،
✅️ ورفض الأمر الواقع،
✅️ وأعلن حرب التحرير ضد:
الجيش السوري المحتل.
والميليشيات المسيطرة على:
المرافأ ⚓️
المؤسسات 🏛️
المدارس 🏫
المستشفيات 🏥
والبيوت 🏠
ميليشيات بتسرق الأوادم وبتدمر الدولة وبتخون الوطن.
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🔸️ للأسف:
❌️ ربحوا المحتلين وحلفائهم من كل الميليشيات.
❌️ وسقطت المنطقة الحرة ب١٣ تشرين ١٩٩٠ واستشهدوا الأوادم وتهجروا.
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❌️ صاروا كل أمراء الحرب سياسيين إلا ميشال عون.
❌️ تم نفيه الى فرنسا 🇫🇷.
(⚠️سمير جعجع كان مع المحتلين السوريين متل كل الميليشيات أمل وحزب وتقدمي... وهو فات على الحبس سنة ١٩٩٤ بعد زيارة حافظ الأسد بالقرداحة-سوريا، وبعد تفجير كنيسة سيدة النجاة ⛪).
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🔸️ وصرنا وحدنا معارضة ضد:
✅️ الإحتلال.
✅️ حكم الميليشيات يلي صاروا سياسيين.
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🔸️ وصاروا شباب التيار هني رأس الحربة ضد:
✅️ الاحتلال السوري.
✅️ نظامه اللبناني.
✅️ ومافيا الفساد 💰.
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🔸️ وسنة ٢٠٠٣ نجحنا،
✅️ بعد شهادة الجنرال ميشال عون بالكونغرس الامريكي 🇺🇸.
✅️ بالحصول على قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان 🇱🇧 بشبه إجماع.
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🔸️ وسنة ٢٠٠٤:
✅️ حذرنا ⚠️.
✅️ ونبهنا 📢.
✅️ وطلبنا من كل اللبنانيين نكون إيد وحدة ✋ استعدادا لخروج الجيش السوري.
❌️ للأسف ما سمعوا.
❌️ ومات شهداء 💔.
❌️ وانفجارات 💣.
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🔸️ وب ١٤ آذار ٢٠٠٥:
✅️ جمعنا اللبنانيين للمطالبة بـ:
السيادة.
الحرية.
الاستقلال.
✅️ ونجحنا، وخرج الجيش السوري! 🚛
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🔸️ بس:
❌️ فل الجيش السوري.
❌️ وبقيت مافيا الفساد 💰.
❌️ ورجعت هجمت إسرائيل ⚔️.
❌️ورجعوا فاتوا النازحين وتهجروا الشباب😕
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🔸️ وبقينا "البوصلة" 🧭 يلي بتوجه:
✅️ أوادم لبنان 🇱🇧.
✅️ والوطنيين.
✅️ وبتمنع التقاتل الداخلي وبتطالب بالسلام🕊️.
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🔸️ استعدنا التوازن ⚖️، بعد معارك سياسية:
✅️ ردينا الشراكة المسيحية-المسلمة بالحكم ✝️☪️.
✅️ رفضنا تدخل لبنان بمعارك الآخرين ❌.
✅️ وقفنا مع الحق ضد كل ظلم ⚔️.
✅️ دافعنا عن حقوق المودعين المسروقين من مافيا الفساد 💸.
✅️بقينا صلة وصل لبنان الجامع بين الشرق والغرب
✅️عطينا المغتربين حقهم بالإنتخاب والجنسية بعد ما كانوا حارمينهم منها
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🔸️ وكنا وحدنا رأس حربة ضد:
❌️ المافيا يلي خلقت مع المحتل وبعدها مستمرة...
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🔸️ ومنبقى معارضة...
✅️ لمصلحة لبنان 🇱🇧.
✅️ لأنو قرارنا وطني حر ✊.