من هو العميد حسن شقير مدير عام الامن العام؟

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العميد حسن عزة شقير هو ضابط لبناني رفيع المستوى، يشغل حاليًا منصب نائب مدير عام جهاز أمن الدولة اللبناني.
فيما يلي ملخص لأبرز محطات سيرته الذاتية:
* المسيرة العسكرية:
* بدأ مسيرته العسكرية عام 1992 عندما تطوع في الكلية الحربية اللبنانية.
* بعد تخرجه، انضم إلى فوج المدفعية حيث خدم لمدة خمس سنوات.
* في مارس 2022، عُين نائبًا للمدير العام لجهاز أمن الدولة اللبناني.
* من المتوقع ان يتولى منصب مدير عام الأمن العام في 13 مارس 2025.
* التعليم:
* تابع تحصيله الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، وحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.
* المهام:
* تولى مسؤولية ملفات أمنية معقدة تتعلق بمكافحة الإرهاب والتجسس.
* ساهم في تنسيق العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان.
يُعرف العميد شقير بكفاءته العالية وإنجازاته في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والتجسس.