من هو العميد رائد عبدالله المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي؟

A + A -

العميد رائد عبد الله الذي عيّن مديراً عاماً جديداً لقوى الامن الداخلي هو:

ابن بلدة شحيم في إقليم الخروب ويرأس المكتب الفني في فرع المعلومات حالياً.

العميد رائد عبد الله هو ضابط رفيع المستوى في قوى الأمن الداخلي اللبنانية. يشغل حاليًا منصب رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات.

تدرج العميد عبد الله في المناصب في قوى الأمن الداخلي، ويتمتع بخبرة في أدوار عملياتية وإدارية رئيسية. ينتمي العميد عبد الله إلى إقليم الخروب، وهي المنطقة التي ينحدر منها وزير الداخلية اللبناني الجديد أحمد الحجار. وشملت مسيرته المهنية معالجة القضايا الأمنية المعقدة في لبنان.