إليكم تفاصيل ملفّ الأسرى اللبنانيين.. هل تسلّم إسرائيل المدنيّين والمقاتلين؟

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كشفت أوساط متابعة لـ"الديار" أن اتفاقًا أميركيا - إسرائيليًا أفضى إلى الحل الذي تم التوصل اليه، ويقضي بتقسيم الأسرى إلى فئتين، الأولى "المدنيين" وتشمل اللائحة التي قدمتها الدولة اللبنانية 10 أسما وهم: فؤاد قطايا وعلي يونس (وادي الحجير)، احمد شكر (حولا- اطلق سراحه)، حسين كركي(مركبا)، حسن حمود (الطيبة)، علي ترحيني، حسين فارس (مارون الراس-اطلق سراحه)، محمد نجم (تل نحاس-اطلق سراحه)، حسين قطيش (حولا-اطلق سراحه)، مرتضى مهنا.

أما الفئة الثانية فتضم مقاتلي حزب الله الذين تمّ أسرهم خلال الحرب، وهؤلاء يخضعون لترتيب آخر خاص، ولمفاوضات تبادل حيث تردد أن واشنطن وتل أبيب قد وضعتا شروطًا في هذا الخصوص.