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فجأة، تحركت الجبهة الجنوبية من جديد، لكن هذه المرة بالسلاح الديبلوماسي. ففي موازاة استمرار الاحتلال والخروقات، وآخرها اليوم إعلان اسرائيل القضاء على مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة بدر التابعة لحزب الله، خرجت الى العلن نتائج مساع قادتها الولايات المتحدة لتحريك التفاوض على النقاط الحدودية العالقة، حيث أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس العمل دبلوماسيا مع لبنان واسرائيل، من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الحدودي، في وقت تبلغ رئيس الجمهورية أنه، بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد.



أما على الخط الحكومي، فسُجلت اليوم زيارة صامتة إعلامياً لرئيس الحكومة نواف سلام لقصر بعبدا، تناولت التطورات الجنوبية فضلاً عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. غير ان الحدث الحكومي كان في مكان آخر، حيث شن حزب القوات اللبنانية الذي زعم سابقاً أنه مُمثل في الحكومة السلامية بأربعة وزراء، هجوماً قاسياً على نائب رئيس الحكومة عينِها طارق متري، مستغربة ما صدر عنه من من نكوث باتّفاق الطائف من جهة والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى. واتهمت القوات متري بأنه ألحق بأقواله حول سلاح حزب الله والجيش، ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية ووضع عُصيًّا في دواليب العهد الجديد.