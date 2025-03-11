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النائب فريد البستاني يتابع موضوع افتتاح مستشفى دير القمر الحكومي مع وزير الصحة

11
MARCH
2025
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قام النائب البروفيسور فريد البستاني بزيارة إلى وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين، برفقة اعضاء لجنة مستشفى دير القمر الحكومي المهندس كريم موسى والدكتور داني يوسف والاستاذ سهيل تابت، لإبلاغ الوزير نصر الدين عن انتهاء اعمال البناء في المستشفى وضرورة أن تتسلّمه الوزارة لتقوم بتجهيزه وافتتاحه في أقرب فرصة .
وكان هنالك تطابق بوجهات النظر على أن يكون المستشفى في المرحلة الأولى مخصص للعيادات الخارجية ولتقديم الخدمات الاسعافية الطارئة .
وقد شدّد البستاني على أن هذا المستشفى يعدّ من المشاريع الحيوية التي تخدم أهالي الجبل، وأن استكمال تجهيزه وتشغيله أولوية في الوقت الحالي.
وأشار البستاني إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى تعزيز الخدمات الصحية ولفت إلى أن تشغيل مستشفى دير القمر الحكومي سيخلق فرص عمل في المنطقة وسيساهم بشكل كبير في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين في الجبل.

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