الكتيبة الغانية: 20 ألف ليتر من المياه الصالحة للشرب إلى السكان المحليين في رميش

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أعلنت الكتيبة الغانية المنضوية تحت قيادة القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" أنها "قدمت في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلام وتقوية الروابط مع المجتمعات المحلية، 20,000 ليتر من المياه الصالحة للشرب إلى السكان المحليين في بلدة رميش".

وأشارت إلى أن "هذه المبادرة نفذها فريق التعاون المدني العسكري CIMIC والتواصل التابع لكتيبة غانا، بهدف دعم حاجات المجتمع اليومية من خلال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة"، موضحة أن "هذه الجهود تتوافق مع ولاية قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان – اليونيفيل، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي يوسع مساعداتها لضمان الوصول الإنساني إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين، ودعم استعادة الخدمات العامة الأساسية وتعزيز التعاون مع السكان المحليين".

وأكدت "التزامها المستمر تقديم المساعدات الإنسانية والتدخلات الاجتماعية وعزمها على تعزيز الاستقرار في جنوب لبنان"، لافتة إلى أنها "تعمل ضمن وحدات القطاع الغربي لليونيفيل بقيادة الجنرال الإيطالي نيكولا ماندوليسي، وستظل ثابتة في مهمتها لتعزيز التعاون والثقة مع المجتمعات في منطقة مسؤوليتها".