مواجهة مسلحة في عجلتون تنتهي باستشهاد عنصر من شعبة المعلومات!

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شهدت بلدة عجلتون – كسروان اشتباكًا مسلحًا بين دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وعصابة متورطة في سرقة كابلات الكهرباء، ما أسفر عن استشهاد عنصر من شعبة المعلومات، ومقتل أحد أفراد العصابة.

وبحسب المعلومات، بادر أفراد العصابة إلى إطلاق النار على عناصر الدورية، الذين ردّوا بالمثل، ما أدى إلى مقتل أحد المهاجمين، في حين تمكن باقي أفراد العصابة من الفرار باتجاه الأحراش المجاورة. وقد فرضت القوى الأمنية طوقًا مشددًا في المنطقة، وأعادت توجيه حركة السير إلى الطرقات الفرعية، فيما تستمر عمليات التمشيط لتعقب الفارين وإلقاء القبض عليهم.