إليكم الحصيلة الأوليّة للمجازر الجارية في سوريا..!

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كشفت صفحة "الطائفة العلوية" في سوريا عن إحصاءات أوّلية لمجازر الأمس إثر المواجهات التي جرت بين قوات الإدارة الجديدة في سوريا والعناصر المؤيدة للنظام السابق، وجاء في الإحصاء:
مجزرة بانياس 164 ضحيّة
صنوبر جبلة 86 ضحيّة
مجزرة التويم 78 ضحيّة
مجزرة المختارية 52 ضحيّة
مجزرة القبو جبلة 30 ضحيّة
مجزرة الشير 29 ضحيّة
مجزرة الحفة 26 ضحيّة
سلحب 24 ضحيّة
قرفيص 22 ضحيّة
جبلة 22 ضحيّة
القرداحة 19 ضحيّة
أرزة 19 ضحيّة
البستان مصياف 11 ضحيّة
بيت عانا 8 ضحايا
بحمور طرطوس 3 ضحايا
حمص 3 ضحايا
دوير بعبدا 3 ضحايا
عين الكروم 2 ضحايا
وأفادت الصفحة أن "العدد قابل للازدياد بسبب عدم التمكن من الوصول لكل القرى والمصيرهم المجهول لبعض الأشخاص حتى الآن".