أسرار الصحف ليوم السبت 8 آذار 2025

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اللواء

تواجه آليات التعيينات محاولة لفصل الأمني والقضائي عن الإداري، لاعتبارات سيادية، وعملية تسرّع عملية سدّ الفراغ في بنية مؤسسات الدولة.

لا يُبدي نواب في تكتل معارض ميلاً للسير بالطعن في مرسوم مالي-نقدي-انقاذي.

يؤكد دبلوماسيون أجانب أن ما جرى في الساحل السوري من اشتباكات وتصفيات، يمثل صراعاً بالغ الدلالة بين دولتين اقليميتين، اهتزت علاقتهما مؤخراً، على خلفية ما حصل في سوريا.

الجمهورية

تقارير تفيد بأن حزبا ً تقليدياً في دائرة شمالية، ونائبا خصما له في دائرة مجاورة له، دأبا على تقديم وعود بمساعدات مالية واجتماعية للناخبين، لكسب تأييدهم قبل بدء الحملات رسميا

بعض المغتربين المؤثرين في المعارضة يحاولون دعم مرشحين معينين ماليا ولوجستيا بهدف تغيير المشهد السياسي المحلي.

يتوقع حزب بارز، كان له وقع قوي في الانتخابات الطالبية في السنوات الخمس الأخيرة، أن يحصل على »حصة الأسد« من أصوات ناخبي الجيل الجديد ً خصوصا في المدن الكبرى والأقضية الساحلية.