بالصورة- زيارة دينية لمستوطنين إلى الأراضي اللبنانية.. ماذا يحصل؟

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أفادت مراسلة "الأخبار" عن دخول مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في أطراف حولا صباح اليوم ضمن زيارة دينية نظمتها القوات الإسرائيلية إلى الموقع الذي يدّعي الإسرائيليين أنّه تابع للحاخام آشي.