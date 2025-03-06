قائد للجيش... ومحتلف القادة الأمنيين

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

بحسب ما أكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، فقد تمّ الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل كقائد للجيش، على أن تنتهي تعيينات الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل. مشيراً إلى «أنّ لا مشكلة في التعيينات الأمنية، وأنّ التوجّه هو إلى ترك المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري حتى نهاية الولاية الممدّدة له».

ويتضمّن جدول الأعمال أيضاً آلية تنفيذ الإصلاحات وفقاً لجدول زمني يراعي الأولويات والاحتياجات الملحّة، كذلك عرض مشروع موازنة 2025 لإقراره بعد تعذّر مناقشته في مجلس النواب.

كما يتضمّن الجدول تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في الوزارة موقتاً، وعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الانتهاكات الاسرائيلية.



