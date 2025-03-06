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الأنباء الكويتية: هل تم التوصل إلى اتفاق حول "التعيينات"... ومن هم أبرز المرشحين؟

6
MARCH
2025
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الأنباء الكويتية: كان مسؤول رسمي كشف لـ «الأنباء» عدم التوصل حتى مساء الثلاثاء إلى اتفاق حول «التعيينات الجزئية، وليس بالضرورة منصب قائد الجيش، بل ربما الملحقات الخاصة به». ولم يشأ التعليق على ما تردد عن طرح كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اسمي عميدين من الجيش والأمن العام لخلافة اللواء إلياس البيسري في المديرية العامة للأمن العام، إلى ان تم التوافق كما تردد أمس على اسم نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.

 

وبات مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن رودولف هيكل الأقرب إلى ترقيته لرتبة عماد وبالتالي تولي قيادة الجيش، كما يقترب العميد ادكار لاوندس من الجيش اللبناني، وهو يشغل حاليا منصب قائد قطاع جنوب الليطاني، وممثل الجيش اللبناني في اللجنة الأمنية الخماسية التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، من منصب المدير العام لأمن الدولة.

 

وستشهد الأيام المقبلة مزيدا من الاتصالات لحسم هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان بين مرشحين عدة يجري التداول بأسمائهم أبرزهم وزير المال السابق جهاد أزعور، ووزير العمل السابق كميل أبو سليمان، إلى كل من كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) وكارلوس أبو جودة وفراس أبي ناصيف (شقيق زوجة نجل رئيس الحكومة).

 

وتردد استمرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في الخدمة، بعد تمديد سن تقاعده القانونية مرتين أسوة بالقائد السابق للجيش (الرئيس عون)، إلى تأجيل تعيين مدير للمخابرات في الجيش ورئيس لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

 

على أي حال، أدرج في جدول الأعمال الخاصة بجلسة الحكومة مناقشة المواقع الخاصة بستة سفراء من خارج الملاك الديبلوماسي لجهة تمديد خدمات بعضهم، أو تعيين جديد كامل أو جزئي.

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