قائد الجيش بالإنابة تفقد فوج التدخل السادس في قاعدة رياق الجوية - البقاع

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تفقد قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج التدخل السادس في قاعدة رياق الجوية - البقاع، واجتمع بالضباط والعسكريين، داعيا إياهم إلى "الحفاظ على الجهوزية خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر فيها البلاد، في ظل الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي"، مثنيا على "جهودهم وتضحياتهم".

واستمع إلى "إيجاز حول مهمات الفوج والتحديات التي يواجهها".

كما حضر مناورة بالذخيرة الحية نفذتها عناصر من الفوج.

بعدها، تفقد قائد الجيش بالإنابة أحد مراكز الفوج في منطقة نيحا – زحلة، حيث أكد للعسكريين "أهمية التحلي بالإرادة والصمود لتجاوز التحديات القائمة".

ثم انتقل إلى نادي ضباط رياق وجال في أقسامه، واطلع على الأعمال الجارية فيه بهدف توسيعه وتطويره.