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النائب فريد البستاني ووزير الداخلية احمد الحجار يبحثان كيفية تصحيح اوضاع النافعة وزيادة الإيرادات بشفافية

5
MARCH
2025
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قام النائب البروفيسور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، بزيارة عمل إلى وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تم مناقشة عدة قضايا، أبرزها التطورات الأخيرة في مصلحة تسجيل السيارات.
وأشاد البستاني خلال اللقاء بأهمية تطبيق قرار الخدمة المدنية بإعادة الموظفين السابقين المدنيين الذين لا توجد بحقهم أحكام قضائية، مؤكداً ضرورة تحويل إدارة المصلحة إلى إدارة مدنية منضبطة وشفافة.
من جانبه، شدد الوزير الحجار على أن معايير الأداء في مصلحة تسجيل السيارات تقوم على الكفاءة ونظافة الكف، مؤكداً أنه لا مجال للمحسوبيات أو التحيز لأحد، بل خدمة المواطنين بأعلى مستوى من الشفافية والعدالة، مع الالتزام بالرسوم المقررة دون فرض أي مبالغ إضافية.
كما توافق الجانبان على ضرورة زيادة مداخيل وإيرادات النافعة، بهدف تحويلها إلى مصدر مالي إضافي يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن الاستفادة غير المشروعة للسماسرة والدخلاء.
وقد اثنى البستاني على أداء الإداء الاحترافي والشفاف للوزير الحجار الملقى على كتفيه مسؤوليات كبيرة في الفترة المقبلة اهمها اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وحفظ الأمن .

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