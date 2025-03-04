ما جديد قضية محاولة خطف طفلَين في حاصبيا؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ صحافي اليوم الثلاثاء 4 آذار 2025، يكشف فيه عن تفاصيل محاولة خطف في بلدة الفرديس – حاصبيا، حيث تمكّن طفلان شقيقان من النجاة والاختباء بعد محاولة خطف فاشلة من قبل شخصين مجهولين.

وتشير المعلومات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في 1 آذار 2025، إلى تعرض الطفلين لمحاولة خطف من شخصين كانا على متن سيارة ذات زجاج حاجب للرؤية، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الطفلين تمكنّا من الهروب فورًا والاختباء في مكان آمن.

وعلى إثر هذا الحادث، باشر عناصر قوى الأمن الداخلي المختصّين فورًا بإجراءاتهم الميدانية والتحقيقية للكشف عن ملابسات الحادثة. بعد ساعات من الاستقصاءات والتحريات، نجحت شعبة المعلومات في تحديد هوية أحد المشتبه بهم وهو م. ش. (مواليد 1995، لبناني).



وفي 2 آذار 2025، وبعد متابعة حثيثة ورصد دقيق، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيف المشتبه به في بلدة الهبّارية وهو على متن سيارة من نوع هيونداي لون أسود، حيث جرى ضبط السيارة مع المشتبه به.

خلال التحقيق، أفاد المشتبه به أن الحادث لم يكن محاولة لخطف الطفلين، وأنه توقف بالقرب منهما بالصدفة بعد مشادة كلامية مع شخص آخر، وهو المدعو ع. د. ح. (مواليد 1982، سوري)، والذي تم توقيفه أيضًا في حاصبيا في اليوم ذاته.

تم إجراء المقتضى القانوني بحق الموقوفين، حيث تم تسليمهما مع السيارة إلى القطعة المعنية بناءً لإشارة القضاء المختص.

هذا الحادث يأتي في وقت حساس في لبنان حيث تزايدت المخاوف في بعض المناطق من ظاهرة خطف الأطفال في الآونة الأخيرة، ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى تعزيز جهودها في مكافحة هذه الظاهرة وفرض الأمن في المناطق المعرضة لمثل هذه الحوادث. وتعتبر هذه القضية تذكيرًا بضرورة اليقظة والتعاون المجتمعي لمكافحة الجرائم التي تهدد سلامة الأطفال والمجتمع بشكل عام.