"المرابطون" و "التنظيم الشعبي الناصري" : للوقوف مع أهلنا الفلسطينيين ورفض كل المشاريع الخطرة

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استقبل أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين-المرابطون "العميد مصطفى حمدان ، وفداً من التنظيم الشعبي الناصري ضم عضوي الأمانة العامة في التنظيم جهاد ضاني ومصباح الزين، في مقر المرابطون.

وأكد المجتمعون ، في بيان "أهمية تجميع عناصر القوة لكل القوى الوطنية والقومية العربية، لمواجهة الهيمنة الأميركية التي ترتكز على المشروع الإجرامي الاسرائيلي للسيطرة على منطقتنا العربية والقضاء على وجودية مشروعنا العربي التقدمي وتدمير مرتكزات نضالنا من أجل القضية المركزية للأمة، تحرير فلسطين، وذلك عبر الإبادة الجماعية والتهجير لأهلنا الفلسطينيين".

ودعا المجتمعون "كل القوى الحية المناضلة في أمتنا، إلى الوقوف مع أهلنا الفلسطينيين، ورفض كل المشاريع الخطرة التي تبدأ بإحباط شبابنا المناضل، في معركة الوعي وإقامة واقع إقليمي جديد، يرتكز على القوة الإجرامية اللا محدودة للمنفذ الاسرائيلي".

وتلقى حمدان دعوة لتكريم الشهيد معروف سعد والمشاركة في مسيرة الوفاء نهار الأحد، مؤكداً "أن معروف سعد كان وسيبقى مثلنا ومثالنا على الصعيد الوطني، وفي نضالنا القومي العربي".