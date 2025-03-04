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رئيس الجمهورية اختتم زيارته الرسمية الى السعودية وتوجه الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية

4
MARCH
2025
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرياض عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت، الثامنة بتوقيت السعودية، متوجها الى القاهرة يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية.
 
وكان الرئيس عون أجرى ليلة امس محادثات مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
 
وعند مغادرة الطائرة التي تقل الرئيس عون الاجواء السعودية، وجّه رئيس الجمهورية الى ولي العهد السعودي برقية، جاء فيها:
 
"صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية
 
يطيب لي وانا اغادر اجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال زيارتي إلى الرياض، والتي تعكس عمق ما يربط لبنان بالمملكة من علاقات اخوية متجذرة عبر التاريخ. لقد ارست محادثاتنا الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا الشقيقين توافقنا على تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة .
 
اني اذ اجدد شكري اتمنى ان تنقلوا إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عميق تقدير اللبنانيين لمواقفه التاريخية تجاه لبنان وشعبه، متطلعاً إلى لقاء قريب مع سموكم لاستكمال البحث في المواضيع التي أثرناها خلال محادثاتنا .
مع وافر التقدير 
 
العماد جوزاف عون
 
رئيس الجمهورية اللبنانية".
 
وسيصدر في وقت لاحق اليوم، بيان مشترك عن نتائج المحادثات بين الرئيس عون وولي العهد السعودي.
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