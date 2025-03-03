living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ زيارة عون السعودية مؤشر للمرحلة الجديدة... والعين الداخلية على الإنتخابات البلدية

3
MARCH
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يبقى لبنان على مساره المتدرج والبطيئ لمحاولة الخروج من تداعيات الحرب الإسرائيلية، فيما لا تزال المرحلة الإنتقالية غير واضحة المعالم بعد. ذلك أنَّ الوعود بتحقيقِ نقلة نوعية، فيما التحديات الكبرى جاثمةٌ بدءاً من الوضع الخطير جنوباً، لا تزال أمام محك التنفيذ. كما أنَّ عمل الحكومة الجديدة لم يتحرك بعد، في انتظار توضح الخطة العملية، والتي بدورها ترتبط بالدعم الخارجي، وأفقه، ومداه الزمني، فيما لبنان الرسمي مطالب عربياً ودولياً بالكثير من الشروط، التي تبدأ بسلاح حزب الله ولا تنتهي بالإصلاحات.

ضمن هذا الإطار، أتت زيارة الرئيس جوزاف عون السعودية اليوم الإثنين، والتي من المتوقع أن تكون فاتحة لدعم سعودي جديد في المرحلة القادمة. وهذا وقد أكد الرئيس عون بعيد وصوله إلى الرياض، أن زيارته "فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه".

وفي اللقاءات والمواقف السياسية الداخلية، تناول رئيس الحكومة نواف سلام سلسلة من القضايا في زيارته المفتي عبد اللطيف دريان. وقد وعد سلام المفتي دريان واللبنانيين بأن الحكومة ستتابع قضايا اللبنانيين، و"وخصوصا أموال المودعين، وتطبيق العدالة في كل الملفات و إملاء الشواغر بالأكفأ والأصلح والحفاظ على التوازن وحقوق الجميع". كما لفتت إشارة سلام إلى ملف الموقوفيين الإسلاميين، حيث رأى أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها فيعاقب المسيء ويفرج عن الآخرين".

على خط مواز، قفز إجراء الإنتخابات البلدية إلى الواجهة، مع تأكيد وزير الداخلية أحمد الحجار في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" حصول هذه الإنتخابات في موعدها. لكن دون ذلك، الكثير من الشكوك نتيجة التجارب السابقة، مع العلم أن الأحزاب والشخصيات السياسية بدأتْ جدياً التجهز للإنتخابات، على مستوى التنظيم والتحالفات.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout