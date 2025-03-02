بالفيديو: الكشف عن أماكن سرية كان يستخدمها " السيد" !

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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف عن أسرار تتعلق بأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله.



وأظهر الفيديو، الذي أخذ من حلقة "بانوراما" على قناة المنار قبل يومين وكان الضيف فيها السيد جواد حسن نصرالله وشقيقته زينب حسن نصرالله وتقدمه الزميلة منار صباغ، غرفاً وأمكنة كان يمكث فيها السيد نصرالله قبيل إطلالاته المباشرة على جماهير "حزب الله" إبان مراسم ومناسبات كانت تُقام مُجمع سيد الشهداء بضاحية بيروت الجنوبية.



أيضاً، أظهر الفيديو مكاناً كان يمكثُ فيه السيد نصرالله ويتابع فيه عن قرب المناسبات العاشورائية التي كانت تُقام في الضاحية، وقد تبين أنه كان قريباً من الناس وضمن المكان نفسه.





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