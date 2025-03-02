الطقس مستقرّ حتى هذا الموعد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة تدريجيا بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره الجزر اليونانية مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر اّذار بيروت بين 13 و 22، طرابلس بين 11 و20 وزحلة بين 6 و17 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

الثلاثاء:غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال 55 كلم/ساعة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق وتلامس خلال الليل ال 1400 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى 14 درجة، في الداخل من 2 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية،ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 65%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 18درجة.

- الضغط الجوي:769 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس : 06,04 ساعة غروب الشمس: 17,36.