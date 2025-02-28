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وفد من التيار الوطني الحر شارك في مؤتمر بودابست عن "مستقبل المسيحيين في لبنان"

28
FEBRUARY
2025
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بدعوة من وزارة الخارجية الهنغارية، شارك وفد من التيار الوطني الحر مؤلف من النائبة ندى بستاني و نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي و منسق لجنة العلاقات الدبلوماسية بشير حداد في مؤتمر في العاصمة بودابست تحت عنوان "مستقبل المسيحيين في لبنان". ويهدف المؤتمر الى تأسيس صندوق مدعوم من الجاليات اللبنانية المنتشرة في العالم من اجل تمويل مشاريع من شأنها مساعدة المسيحيين في لبنان على الصمود في وجه التحديات الكبيرة التي يواجهونها على مختلف الصعد وذلك عن طريق تنمية قطاعات التعليم والصحة والزراعة والسياحة الدينية وغيرها.

و قد القت النائبة ندى بستاني كلمة باسم التيار الوطني الحر حيث عبرت عن الامتنان لدولة هنغاريا لدعمها وجهوده في تنسيق هذه المبادرة. كما قدمت رؤية التيار حول الأولويات والآليات الفعالة لتأمين نجاح واستدامة هذه المبادرة.

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