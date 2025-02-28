عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 شباط 2025

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الأخبار: رجال السراي: الحقلة الضيقة لـ "دولة الرئيس"

السلطة ترى وتسمع... ولا تتكلم

العدو: باقون بدعم أميركي

إسرائيل تتملص... لا مرحلة ثانية

الجمهورية: الحكومة لـ "خلية نحل لا وكر دبابير"

عقبات تعوق التشكيلات

اللواء: إنشاء «صندوق الإعمار» على الطاولة و250 مليون دولار من البنك الدولي

بن سلمان يؤكد على الدعم بعد الثقة.. وخلاف أميركي - فرنسي حول تمادي إسرائيل بالخروقات

النهار: السعودية منطلق العهد والحكومة إلى حشد الدعم... إسرائيل تتظلل بموافقة أميركية على "منطقة عازلة"!



البناء: ترامب يستقبل زيلينسكي اليوم ويوقع معه اتفاق المعادن: أثق بالتزام بوتين بوعوده / عمليات دهس في الأراضي المحتلة عام 48 وعشرات الجرحى بعضهم في خطر / كاتس: باقون بتغطية أميركيّة في لبنان وجنوب سورية ومحور فيلادلفيا في غزة



الديار: المنطقة العازلة تمهيد للتقسيم وجنبلاط يحذّر من الفوضى

الحكومة أمام اختبار إعادة الإعمار بلا ابتزاز

?l'orient le jour: Après la dissolution du PKK, quelles conséquences dans la région





عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يقرّ بـ«الإخفاق التام» في 7 أكتوبر 2023

السنوار فكر في تنفيذ هجوم لأول مرة عام 2016

الأنباء الكويتية: منصبا قائد الجيش وحاكم المصرف تحت المجهر الداخلي والأميركي ولرئيس الجمهورية الدور الأبرز

ولي العهد السعودي يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ويتمنى له وللبنان التوفيق والسداد