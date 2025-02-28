أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 شباط 2025

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اللواء: أسرار

لغز

يخضع ملف النازحين السوريين لتجاذبات محلية ورسمية، وخارجية، على خلفية الترتيبات التي تحضّر للوضع مع الادارة السياسية الجديدة في سوريا..



غمز

لم تكتمل بعد احصاءات الخسائر من جراء الحرب، وتحتاج العملية الى استكمال عمليات رفع الأنقاض في قرى الحافة الأمامية..

همس

يتابع مسؤول رفيع شخصياً التدقيق في مخالفات بملفات بين يديه، تحاشياً لظلم أحد من مرتكبي المخالفات...



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول قادة عراقيون إن حجم مجالس العزاء التي أقامتها العائلات والعشائر والبلدات والمدن والجمعيات والحوزات والجامعات والأحزاب في العراق لإحياء مناسبة استشهاد السيد حسن نصرالله تُعدّ بالآلاف، وأن الحشود التي لبّت نداء الدعوة لخروج عراقيّ يوم التشييع ضمت مشاركين من بيئات تقف تقليدياً خارج حلفاء المقاومة في لبنان والعراق، وكانت لافتة مشاركة العديد من جماعات تظاهرات تشرين الشهيرة خصوصاً في مدينة الناصرية.

كواليس

لفت انتباه المصادر الدبلوماسيّة عدم ظهور أي تعليق أميركي على كلام وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن إجازة أميركية مفتوحة لجيش الاحتلال للبقاء في المناطق المحتلة من لبنان بعكس نص اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وفي الوقت ذاته عدم صدور أي موقف عن وزارة الخارجية اللبنانيّة سواء حول الموقف الإسرائيلي الذي أعلنه كاتس أو حول مطالبة الخارجيّة الأميركيّة بالردّ على ادعاءات كاتس إن كانت كاذبة أو توضيح موقف أميركا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كفلت واشنطن للبنان تنفيذ بنوده من الجانب الإسرائيلي، خصوصاً أن الخارجية الأميركية أصدرت بياناً عن لبنان تحدّث عن الإصلاحات الاقتصادية فقط ولم يأت على ذكر الانسحاب الإسرائيلي، كما جاء في بيان الخارجية الفرنسية الشريك الثاني لأميركا في ضمان تنفيذ الاتفاق.