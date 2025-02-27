سلام استقبل سفراء ووفد البنك الدولي واتحاد العائلات البيروتية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون والمدير الاقليمي جان كريستوف كاريه.

بعد اللقاء قال ديون: "كان لنا لقاء مع رئيس حكومة لبنان، عبرنا خلاله عن دعم البنك الدولي للحكومة الجديدة التي تشكلت. وهنأنا الرئيس سلام على تكليفه وتشكيله الحكومة التي كان ينتظرها اللبنانيون، وهي شكلت جرعة الامل من أجل السير قدما في اعادة إعمار لبنان. وفي هذا الإطار كررت باسم البنك الدولي للرئيس سلام، التزامنا الكامل بإلاستمرار بدعم لبنان في عملية النهوض وإعادة الاعمار والبناء".

أضاف: "في هذا الصدد، ذكرت للرئيس سلام أن هناك مبلغا وقدره 736 مليون دولار اميركي جاهز ومخصص لأربعة مشاريع في قطاعات: المياه، الطاقة، الزراعة وإصلاح المالية العامة، وتمت الموافقة على هذه المشاريع ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين".

وتابع: "عرضت أيضا مع الرئيس سلام البرنامج الطارئ لاعادة إعمار لبنان وقدره مليار دولار أميركي، وسيسهم البنك الدولي فيه بنحو 250 مليون دولار، وسيعمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين المبلغ الباقي من أجل البدء بالمرحلة الأولى من عملية إعادة الاعمار".

وقال: "تطرقت مع دولة الرئيس إلى برنامج الإصلاحات المهمة جدا، فكل المشاريع التي ذكرت تتضمن العديد من البنود الإصلاحية التي تمت مناقشتها، واتفق عليها، ولكننا أيضا حضرنا نحو 13 مذكرة سياسات الإصلاح القطاعي في قطاعات مختلفة، ستتم مناقشتها وإقرارها من قبل الحكومة".

اضاف: "لقد طلبت من دولة الرئيس استعمال مذكرات سياسات الإصلاح هذه كخطة طريق تمكن من مواكبة سير الإصلاحات الشاملة للمؤسسات وللقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ليتمكن كل الشركاء من الانضمام إلى دينامية الإصلاح المنتظرة منذ زمن، والتي آن الأوان لوضعها موضع التنفيذ مع الحكومة الجديدة".

وختم: "كررت اخيرا للرئيس سلام التزامنا بالبقاء إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، ولقد قمنا بهذا الامر في الظروف الصعبة الماضية وسنستمر بذلك في زمن إعادة البناء، وان البنك الدولي هو شريك موثوق للبنان".

السفير الايراني

واستقبل الرئيس سلام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني.

سفير إندونيسيا

وكان رئيس الحكومة استقبل سفير إندونيسيا في لبنان هاجريانتو ياسين طوهاري في زيارة وداعية، وسلمه الرئيس سلام هدية تذكارية عربون محبة وتقدير.

سفير كوريا

كذلك التقى سفير كوريا الجنوبية ايل بارك في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان، وسلمه أيضا هدية تذكارية عربون محبة وتقدير.

اتحاد العائلات البيروتية

كما استقبل وفد اتحاد العائلات البيروتية برئاسة محي الدين كشلي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لنبارك له بالتكليف والتأليف والثقة التي حصل عليها، وقلنا له لقد اخذت الثقة الرسمية من مجلس النواب، ونحن كاتحاد للعائلات البيروتية نقدم لك الثقة الشعبية ونثق بعملك، ونحن جاهزون لكل ما تطلبه منا لنقوم بواجباتنا تجاهك وتجاه رئاسة الحكومة".

اضاف: "لقد كان اختيار الرئيس سلام موفقا بالنسبة للوزراء، ونقدم له ولرئيس الجمهورية جوزاف عون التهنئة على ما قاما به على هذا الصعيد".

وختم: "لقد وجّهنا دعوة للرئيس سلام لحضور الإفطار الذي سيقيمه الاتحاد في ١٢ آذار المقبل، في فندق فينيسيا".