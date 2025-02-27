امطار متفرقة غزيرة أحيانا مع برق ورعد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1100متر، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات، ويتحول الطقس الى غائم وماطر احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح أحيانا و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر .

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها المومسية، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى حتى ليل الجمعة، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره اليونان والذي يقترب تدريجيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة يوم الأحد.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى ، مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 900 متر.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1100متر، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم وماطر احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تنشط الرياح أحيانا و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر .

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد بخاصة في المناطق الجنوبية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر. يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم .

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 0 الى 12 درجة ، في الداخل من 0 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 55 %.

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,08

-ساعة غروب الشمس: 17,34