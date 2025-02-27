الإنفلونزا فيروس أكثر شدّة من غيره.. ما سبب انتشاره بشكل كبير في لبنان؟

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أكّد عضو لجنة الصحة النيابية د.عبد الرحمن البزري أنّ تفشي الفيروسات طبيعي في الشتاء، كما أن عدم الإختلاط في فترة الكورونا أدى الى ضعف المناعة لدى بعض الاشخاص تجاه الفيروسات البسيطة.

ولفت في حديث إذاعي الى أنّ موسم الإنفلونزا عاد بنسبة كبيرة بعد أن اختفى لسنوات وهو فيروس أكثر شدّة من غيره يمكن أن يؤهل الى تسرب بكتيري الى الرئة بالإضافة الى الترددات التحسسية للتنفس لدى اللبنانيين بسبب الدخان في المطاعم.

وأشار البزري الى أنّ بعد شهر آذار ومع بداية تحسن الطقس تنحسر الفيروسات.

وقال: “التحورات كثيرة للكورونا تنتقل في كلّ العالم ليس فقط في لبنان ونرى مع الوقت أن المتحورات ليس شديدة جدًا.”

وأضاف: “كلّ الناس معرضّة للإنفلونزا خصوصًا من يعاني من ضعف في الجهاز المناعي أو المدخنين أو كبار السن أو الرضّع بحيث تكون العوارض أشد عليهم وننصح أخذ اللقاح الموسمي في شهر أيلول وتشرين الأوّل ونطلب دعمه.”