بشرى من "ألفا"!

A + A -

يسرّ شركة ألفا أن تعلم مشتركيها في المناطق الحدودية الجنوبية أنها أعادت اليوم العمل بـ 5 محطات في المنطقة الحدودية الجنوبية، في سياق الخطة التي وضعتها لإصلاح ما دمّرته الحرب الإسرائيلية. وتتوزع هذه المحطات الـ 5 وفق الآتي:

محطة ابل: تغطي مناطق إبل السقي، وأجزاء من الخيام ودبين.

محطة مرج: تغطي اجزاء من مرجعيون ودبين.

محطة الرشيدية: تغطي الرشيدية وأجزاء من الحوش ودير قانون رأس العين.

محطة البطم: تغطي جبال البطم وأجزاء من صديقين.

محطة أرنون: تغطي أرنون وأجزاء من دير ميماس.

تعمل ألفا في الأيام القليلة المقبلة، على إعادة العمل بمحطات أخرى تضررت في الحرب في المناطق الحدودية.