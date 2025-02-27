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فريد البستاني يعرض تفاصيل مشروع قانون حماية الودائع في اجتماع معهد التمويل الدولي (IIF)

27
FEBRUARY
2025
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شارك النائب البروفيسور فريد البستاني في اجتماع معهد التمويل الدولي (Institute of International Finance IIF) حول سبل النهوض بالاقتصاد اللبناني، حيث تناول في مداخلته المطولة عرضاً مفصلاً حول مشروع قانون حماية الودائع الذي تقدم به إلى مجلس النواب اللبناني. وشرح البستاني خلال مداخلته أبرز بنود المشروع وأهدافه في إطار معالجة الأزمة المالية الراهنة التي يعاني منها لبنان، مع التأكيد على أهمية حماية أموال المودعين وإعادة الثقة في النظام المصرفي.

كما تضمن الاجتماع عرضين مفصلين من قبل كل من الدكتور صالح نصولي، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، والدكتور غاربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي (IIF). وقد قدم كل منهما تحليلاً عميقاً للوضع الاقتصادي اللبناني الراهن، مشيرين إلى التحديات الكبرى التي يواجهها البلد، فضلاً عن الاستراتيجيات المقترحة للحد من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.

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