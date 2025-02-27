أسرار الصحف ليوم الخميس 27 شباط 2025

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اللواء: أسرار

لغز

تحاول «جهات نضالية» ترطيب العلاقات التصادمية بين «فريق مقاوم» وادارة جديدة مجاورة، على خلفية ما يجري في الجنوب لدى الجهتين من اعتداءات اسرائيلية..



غمز

وضعت التعيينات العسكرية والامنية والمصرفية على النار، بدءاً من الاسبوع المقبل، بمواصفات مغايرة لما كان يجري في الماضي..



همس

ما تزال سفيرة دولة كبرى تمارس مهامها وكأنها باقية، مع العلم أن وزير الخارجية في بلادها يتجه لاستبدالها.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن النائبة سينتيا زرازير التي تفرّدت بين نواب التغيير بحجب الثقة عن الحكومة تشكل ظاهرة لافتة فهي تتخذ مواقف محيّرة في تصنيف تموضعها واحتسابها على خطوط الانقسام بما يمنحها الحق بطلب التسليم بكونها صاحبة موقف ورأي بخلفيّات نابعة من استقلالها. وبعدما كانت تحتسب في كتلة نواب التغيير وحسبها البعض على نائبة أخرى مجرد صدى وظل لها ثبت في محطات مختلفة موقفها المستقل عنها والمناقض لها، ثم حسبت ضمن حلف مع نائبة أخرى أكثر رشداً وعقلانية واستقلالية وثبت أنها مستقلة عنها أيضاً وأن موقفها خاص ونابع من رؤيتها وحساباتها الخاصة التي قد يتفق معها الآخرون أو يختلفوا، لكنها تستحقّ الاحترام.

كواليس

قال مصدر على صلة بالمفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إن التوصل إلى اتفاق يُعيد العمل بالتبادل ويقوم على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم تعليق الإفراج عنهم يؤكد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يستطيع الخروج من الاتفاق ولا يملك خيار العودة إلى الحرب، لكنه يريد من جهة إظهار اليد العليا نحو الداخل الإسرائيلي بلهجة متعالية في كل مناسبة ومن جهة مقابلة إطالة امد تطبيق الاتفاق بتعطيل تنفيذه لوقت معين ثم السير بالتنفيذ، وهذا هو جوهر ما يحاوله الآن لاختراع مرحلة جديدة بين المرحلتين الأولى والثانية لأنه يخشى الوصول الى نهاية الاتفاق والعجز عن العودة إلى الحرب ومواجهة استحقاقات الداخل ويتمنى المماطلة في تنفيذ الاتفاق حتى موعد الانتخابات وضمان الفوز بها قبل دخول آخر مرحلة.