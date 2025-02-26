living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأجواء الباردة مُستمرة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

26
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة منخفضة وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، وبقاء الأجواء الباردة والصقيع بخاصة خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى حتى ليل الجمعة/السبت، حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى مساء السبت حيث يتحسن تدريجيا.

تحذير: من تكون طبقات من الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى مما يؤدي إلى خطر الانزلاقات.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 في طرابلس، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: مشمس إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة ويستمر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 600 متر.

الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 700 متر.

الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى اعتبارا من ارتفاع 900 متر، ترتفع نسبة الرطوبة ليلا فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة مع احتمال برق ورعد، كما تنشط الرياح أحيانا و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، يتحسن الطقس تدريجيا في الفترة المسائية ويتحول الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 16 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل : بين 40 و60 %.

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,12

-ساعة غروب الشمس: 17,31

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout