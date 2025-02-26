الشرق الأوسط السعودية: مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعين جنوبي دمشق... الجيش الإسرائيلي يتوغّل في ريف القنيطرة الشمالي

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

قال سكان ومصادر أمنية والتلفزيون السوري إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على بلدة جنوبي العاصمة دمشق وكذلك محافظة درعا الجنوبية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر مصدر أمني سوري والتلفزيون أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بلدة الكسوة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوبي دمشق.

وقال المصدر الأمني إن القصف الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا من دون تقديم المزيد من التفاصيل. وقال أحد السكان والتلفزيون السوري إن غارات جوية إسرائيلية أخرى قصفت بلدة في محافظة درعا الجنوبية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحقا أنه هاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا منها مقرات قيادة ومواقع قال إنها تحتوي على أسلحة.

وقال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان «سلاح الجو يهاجم بقوة في جنوب سوريا في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لتهدئة جنوب سوريا -والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان».

وأضاف «أي محاولة لقوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية في البلاد للتمركز في المنطقة الآمنة جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران».

وأفاد سكان في دمشق ومراسلو رويترز في المدينة بسماع أصوات طائرات تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة وسلسلة من الانفجارات. وجاء القصف بعد ساعات من تنديد سوريا بتوغل إسرائيل في جنوب البلاد والمطالبة بانسحاب قواتها، بحسب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني.

وتوغلت قوات إسرائيلية في منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا بعد إطاحة المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول). وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل لن تسمح بوجود هيئة تحرير الشام في جنوب سوريا ولا أي قوات أخرى تابعة للإدارة الجديدة للبلاد، وطالب بنزع السلاح من المنطقة.



