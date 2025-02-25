أسيل حسين عوّاد خرجت ولم تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟

A + A -

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

أسيل حسين عوّاد (من مواليد عام 2012، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 23-2-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة دبعال – قضاء صور، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة جويّا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 410543-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.