هذا ما أعلنته وزارة التربية لجهة فتح المدارس والجامعات او إقفالها

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن" التعميم الذي أصدرته وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لجهة فتح المدارس او إقفالها في خلال المنخفض الجوي الراهن آدم لا يزال ساري المفعول ، ما يعني أن القرار متروك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ، لجهة فتح مدارسهم او إقفالها وذلك بحسب تأثرها بالمنخفض المذكور" .

ونفى المكتب الإعلامي ان يكون التعميم" شاملا للجامعات" ، مؤكدا ان "كل جامعة تقرر بحسب رأي إدارتها . وبالتالي فإن ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل خارج إطار هذا التعميم عار من الصحة" .