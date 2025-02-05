living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة "أسيل" بدأت.. وتحذيرات للأيام المقبلة!

5
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء بمنخفض جوي عالي الفعالية، مصدره البحر الأسود مصحوباً بكتل هوائية باردة وبأمطار غزيرة ورياح قوية و تساقط حبات البرد، أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم العاصفة أسيل ACIL، هي الأولى لهذا العام. تتساقط الثلوج اعتباراً من ١٦٠٠ متر، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال ٩٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية صباح يوم الخميس، ثم تتراجع حدتها تدريجياً خلال النهار، مع بقاء التقلبات الجوية حتى يوم السبت .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

تحذير من تشكل السيول على الطرقات ومن تراكم الثلوج على الطرقات الجبلية يومي الاربعاء والخميس ومن تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية يومي الجمعة والسبت.

*الطقس المتوقع في لبنان:*

– الأربعاء:
غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية . تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتدّ سرعتها لتلامس ال ٨٠ كلم/س، يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات الجبلية مما يمكن ان يؤدي الى انجراف في التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل ليلامس ال ١٠٠٠ متر، لذا يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية، خاصة طريق ضهر البيدر.

– الخميس:
غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، خاصة في المناطق الشمالية، لتصل الى ما يقارب ال ٧٠ كلم /س يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية. تتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، ويتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ٨٠٠ متر خلال الليل، لذلك يرجى الحذر من خطر الانزلاقات.

– الجمعة:
غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية . يتخلله انفراجات خلال النهار. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– السبت:
غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية.من المتوقع ان بستفر الطقس اعتبارا من بعد الظهرويتحول الى قليل الغيوم يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٩٠٠ مترخلال الليل وساعات الصباح الاولى

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   