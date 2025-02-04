عن "المخاض الحكومي!!" .. ماذا كشف السيد؟

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :" المخاض الحكومي!! يقولون أنّ الفريقيْن الشيعي والدرزي قد أخذا حصّتهما الوزارية من الرئيس المكلّف نواف سلام، وأنّ الفرقاء المسيحي والسُني والتغييري والمستقلّ الذين تحمّسوا لتسمية نواف سلام مستاؤون من عدم وضوح حصّتهم الوزارية حتى الآن…



مشكلة بعض المستائين ولا سيما القوّات والتغييرين أنهم راهنوا بالخطأ على أنّ نوّاف سلام سيُقصي او يُقلّص نفوذ حركة أمل وحزب الله في الحكومة إستكمالاً لما تقوم إسرائيل في الجنوب، وهُم لا يزالون حتى اللحظة يأملون بحصول ضغوط خارجية على سلام لتعديل نهجه في تشكيل الحكومة، وباتوا ينتقدونه علناً بعدما أقاموا الأفراح عند تسميته!! الفرق بين المُحترف والمُراهِق في السياسة، هو أنّ الأوّل يهضُم الأمور على مَهْل بينما الثاني يَسْكَر من زبيبة…"