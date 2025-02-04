الأنباء الكويتية: ستبصر النور هذا الأسبوع

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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة اللبنانية:

الحكومة الأولى للعهد الجديد لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون ستبصر النور هذا الأسبوع برئاسة رئيسها المكلف القاضي نواف سلام.

وسيحضر الرؤساء عون ونبيه بري وسلام القداس السنوي لعيد القديس مارون الأحد المقبل في كنيسة مار جرجس للموارنة بوسط بيروت، والذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، بدعوة من رئيس أساقفة بيروت للطائفة المارونية المطران بولس عبد الساتر.

حكومة ستبصر النور في أقل من شهر من بدء الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الأمر الذي سيعطيها جرعة ثقة داخلية، معطوفة على دعم عربي ودولي غير مسبوق للبنان.