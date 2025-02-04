الشرق الأوسط السعودية: الاتصالات تتسارع لإعلان حكومة لبنان

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تتسارع الاتصالات في لبنان لإنجاز التشكيلة الحكومية التي يعمل على تأليفها رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، بالتشاور مع رئيس الجمهورية جوزيف عون. وتدور المباحثات حول تذليل العقد المتبقية أمام إبصار الحكومة النور، وخصوصاً تمثيل حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بعد أيام على حل عقدة تمثيل الثنائي الشيعي «أمل - (حزب الله)».

وقال سلام إن «تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي»، الذي تعهد به من قبل و«وفق المعايير» التي سبق أن أعلنها، مشدداً على أنه هو من يختار الأسماء، بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.

ولفت إلى أن التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.

ويعلن رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل موقفه من الحكومة المرتقبة في مؤتمر صحافي اليوم، فيما قالت مصادر «القوات» إنه «لا يمكن أن تُترك ألغام تعطيل من خلال الثنائي (الشيعي) بداخلها».



