أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 شباط 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

قيل إن دبلوماسياً زار بيروت نقل تحذيرات من تطورات قد تكون مفاجئة من بعض الجهات الحدودية..

غمز

تؤكد شخصية سياسية بارزة تفضيلها عدم تشكيل حكومة توافق سياسي وطني، «لأنها ستشهد خلافات حادة وتناتش حول التعيينات الواسعة المرتقبة، الإدارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والقضائية إذ يبلغ عدد الشغور ١١٨ مركزاً».



همس

بدأ معظم وزراء الحكومة جمع أغراضهم وملفاتهم الخاصة لترك مكاتبهم فور تشكيل الحكومة الجديدة.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن أجواء كتل نيابية قامت بتسمية الرئيس نواف سلام لرئاسة الحكومة تعيش في مناخ إحباط وغضب لعدم تلبية طلباتها وعدم التعامل معها كمرجعية في تشكيل الحكومة، وهي تعتقد أن سلام رئيس تكنوقراط آتٍ من خارج السياسة ويعيش خارج البلد وعليه أن يتصرّف معها كجهات تعرف ما لا يعرف ويأخذ منها النصائح. وقال المصدر إن تكتل القوات اللبنانية ونواب التغيير أكثر من يعيش هذه الصدمة بعدما تصرّفوا في الأيام الأولى لتسمية سلام باعتبارهم منتصرين سيقومون بتشكيل الحكومة بالنيابة عنه وبدأوا يستقبلون السير الذاتية للمرشحين من كل الطوائف ويجيبون، واستسهال عن درجة قدرتهم على تنفيذ وعود التوزير، لكنهم اكتشفوا أن سلام يقوم بتشكيل الحكومة وفقاً لمعايير قام بوضعها ويسير عليها ولا يهمه إلا التنسيق مع رئيس الجمهورية.

كواليس

توقفت جهات أوروبية أمام أول إشارة تصدر عن الرئيس الانتقالي في سورية للجولان السوري المحتل وربطت بين ذلك وزيارته للسعودية، حيث تلقى نصائح بأن يكون جزءاً من الموقف العربي الرسمي الذي يربط استقرار العلاقة مع “إسرائيل” بانسحاب الاحتلال من كل الأراضي العربيّة ولا يُعقل أن تنادي السعودية بالانسحاب من الجولان وقيام دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع “إسرائيل” بينما يكتفي المسؤولون في الحكم الجديد في سورية بطمأنة “إسرائيل” أنهم لا يريدون إزعاجها أو استفزازها ولا يذكرون أرضهم المحتلة.