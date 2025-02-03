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وزير الشؤون الاجتماعية يفتتح مركزاً جديداً للخدمات الإنمائيّة في بلدة مغدوشة

3
FEBRUARY
2025
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افتتح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجّار مركزاً جديداً للخدمات الإنمائيّة في بلدة مغدوشة. حضر حفل الافتتاح النائب الدكتور ميشال موسى ورئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ورئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان وقائمقام مرجعيون الاستاذ وسام حايك وفاعليات المنطقة إلى جانب أهالي مغدوشة.
خلال الحفل، شدّد حجّار على أهمية افتتاح مركزٍ للوزارة في بلدة مغدوشة لخدمة اهلها والجوار والتكامل بين شبكة من مراكز الخدمات الإنمائيّة في الوزارة تبدأ من الصرفند مروراً ب صيدا ومغدوشة وصولاً الى حارة صيدا وجزّين. ونوّه بالاستجابة السريعة والفعّالة لأزمة النزوح التي شارك فيها المركز والتي تزامنت مع إنطلاقة العمل فيه. كما شكر كلّ من ساهم في انطلاق عمل المركز في من رئيس البلدية الى كل الجهات المحليّة والدوليّة المانحة، ومنها جمعية خادمي الغد التي جهّزت المركز بنظام للطاقة الشمسية وجمعية شيلد التي نفّذت مجموعة من الدورات التدريبيّة وصندوق الامم المتحدة الانمائي ال UNFPA ونقابة الاخصائيين الاجتماعيين عبر تخصيص المركز بعيادة نقّالة مخصّصة للصحّة الانجابيّة .
بدوره، إعتبر رئيس بلديّة مغدوشة المهندس رئيف يونان أن افتتاح هذا المركز يمثّل لمغدوشة بداية مرحلة جديدة تركّز على الدعم الاجتماعي المستدام، الذي سيترك أثراً إيجابياً في حياة العديد من الأسر والأفراد في البلدة. وأكّد بأن هذا المشروع هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توفير جميع الخدمات للبلدة رغم التحديات الاقتصادية والأمنية وظروف الحرب التي مرّت بها.

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