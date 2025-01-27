نقابة محرري الصحافة اللبنانية دانت الاعتداء على الزميلة لارا الهاشم وفريق محطة ال LBCI

A + A -

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي:

تعرضت الزميلة، عضو نقابة محرري الصحافة لارا الهاشم، وفريق محطة ال LBCI في الجنوب للاعتداء والضرب من قبل مجموعة من الشبان،عندما كانت تتولى تغطية عودة أبناء المنطقة إلى بلداتهم وقراهم المحتلة من جيش العدو الاسرائيلي. إن النقابة تدين هذا الاعتداء بشدة، وترفض اي اعتداء يستهدف الصحافيين والاعلاميين والطواقم التقنية المواكبة أثناء قيامهم بمهماتهم في تغطية الاحداث. وكان بالامس قد تعرض فريق الMTV لاشكال وهو يقوم أيضا بتغطية عودة الاهالي إلى بلداتهم وقراهم المحتلة.

إن موقف نقابة محرري الصحافة اللبنانية ثابت وواضح لجهة رفض التعرض لأي صحافي واعلامي إلى أي وسيلة انتمى،وعدم استخدام العنف او اي شكل من أشكال الضغط تحت أي ذريعة. وأن ما حصل اليوم وأمس ليس له ما يبرره تجاه صحافيين واعلاميين يقومون بواجبهم المهني.

واننا نهيب بالجميع تسهيل مهمة الصحافيين والاعلاميين، وإن التعرض لهم مرفوض ومستنكر أيا تكن الاسباب، وتحمد الله الزميلة الهاشم على سلامتها، وتتمنى الشفاء للمصور طوني كيرللس الذي أصيب خلال حادث التعرض لفريق المحطة اللبنانية للارسال.