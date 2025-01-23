بالصورة - بعد أن زعمت إسرائيل إغتياله... قائد يظهر مجدداً!

A + A -

انتشر، أمس الأربعاء، مقطع فيديو قصير يظهر قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام، حسين فياض (أبو حمزة)، وهو يتحدث إلى سكان قطاع غزة، متحدّثًا عن النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم في أيار 2024 اغتيال فياض خلال اشتباكات داخل نفق، إلا أن الفيديو الذي ظهر اليوم أثبت أنه ما زال حيًا ويعيش بين الناس في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا الفيديو جاء بعد أكثر من ستة أشهر من الإعلان عن تصفيته. وقد سخر المؤرخ الإسرائيلي أور فيالكوف من التصريحات السابقة للجيش، قائلاً: "يا للعار، حسين فياض لا يزال يتجول في بيت حانون رغم زعم الجيش الإسرائيلي قتله".

فيما اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء بالفضيحة، حيث أشار إلى أنه بعد إجراء تحقيق إضافي، تبين أن المعلومات الاستخباراتية التي استندت إليها الاستخبارات العسكرية والشاباك لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.