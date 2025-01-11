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العميد مصطفى حمدان يهنئ الأقباط ويدعو لدعم انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون لبناء لبنان المستقبل

11
JANUARY
2025
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توجه العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون بالتهنئة بذكرى حلول عيدي الميلاد ورأس السنة إلى أهلنا الأقباط في لبنان وفي جمهورية مصر العربية، مؤكداً على أهمية دورهم المشرقي المؤثر في حفظ الوطن اللبناني، كواقع حضاري وجامع لكل أطيافه الدينية.
وخلال لقائه مع الأخوة أعضاء الهيئة الاخ محمد قليلات والاخ غسان الطبش، لرئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية الأب أندراوس الأنطوني في مقر الكنيسة في بيروت، أكد حمدان أن انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزيف عون في هذه المرحلة المفصلية والتاريخية في لبنان، يجب أن يواكب بالتأييد والدعم لفخامته، وإلى إعادة إنتاج المفاصل الاساسية في الدولة اللينانية، من حكومة ومجلس نيابي وتعيينات في الوظائف الادارية والعسكرية.
تمنى حمدان لفخامة الرئيس عون من كنيسة أهلنا الأقباط، القدرة على تنفيذ خطاب القسم الذي يعتبر مثلاً ومثالاً، وخارطة طريق، لمن يريد فعلاً أن يبني وطننا اللبناني، ويكون مستقراً سيداً حراً غانماً آمناً لأجيالنا القادمة.

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