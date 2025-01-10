التيار الوطني الحر وثقافة الثبات على المبادئ - أحمد سويد

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" يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي "

من هذا المبدأ وانطلاقاً من هذه الصرخة في وجه الظلم والطغيان، بدأ نضالنا في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال ، ومواجهة الأرتهان للخارج والرضوخ لإملاءاته .

مبدأ يعكس فلسفة التمسك بالموقف حتى في مواجهة أقسى الظروف والضغوط ، وتعبر عن شخصيتنا التي تؤمن بأن القيم والمبادئ هي جوهر الكرامة الانسانية ، وأن التنازل عنها يعادل خيانة الذات والهوية .

وتبرز روح المقاومة في مواجهة أي ضغوط خارجية او داخلية مهما كانت قوتها ، وتعكس وبشكل مطلق عن عدم التنازل عن القناعات الراسخة مهما بلغت الكلفة ، وتشير الى ايمان عميق بأن الكلمة او الموقف هما رمز للحرية ولا يمكن مصادرتهما بالقوة .

انطلاقاُ من ذلك تتكرس لدى التيار الوطني الحر ثقافة الثبات على الموقف في الفكر والسلوك وتعكس جانباً أساسياً من هويتنا السياسية والفكرية من خلال كوننا تيارا إصلاحيا ذا رسالة وطنية وسيادية . وذلك يعود الى أسس راسخة غير قابلة للتفاوض ومنها:

- الإصلاح ومكافحة الفساد :

ان ايمان التيار بضرورة بناء المؤسسات ومحاربة الفساد يدفعه الى الثبات على مواقفه الإصلاحية مهما بلغت قوة المعارضة التي يتعرض لها من القوى السياسية الاخرى .

- الهوية الوطنية والسيادية :

منذ نشأته حمل التيار الوطني الحر لواء حماية السيادة اللبنانية في وجه التدخلات الخارجية ، وصون الإستقلال والسيادة الوطنية ، ومناهضة كل ما من شأنه تعريض سيادة وأمن لبنان للخطر .

- التمسك بالمبادئ :

يعتبر التمسك بالمبادئ من أساسيات الحركة الإصلاحية التي ينادي بها التيار الوطني الحر ، ويعمل لأجلها ، ومن غير الجائز التنازل عنها تحت أي ظرف ، لما لذلك من أهمية في بناء دولة القانون والمؤسسات.

ان ثقافة الثبات على المواقف في فكر التيار الوطني الحر تعتبر ركيزة أساسية في فكره مع مرونة في سلوكياته في مقاربة الملفات الوطنية لما لذلك من أهمية في بناء الدولة.

ان التيار الوطني الحر يعتمد رؤية واضحة تستند الى مبادئه وقناعاته الأساسية في الدفاع عن الحقوق الوطنية والسيادية ، ويكرسه كقوة مؤثرة في المشهد السياسي اللبناني بالرغم من كل التحديات التي يواجهها . ونعلم جيدا ان الطريق ليست سهلة وأن الضغوط والتشكيك قد تزداد ، ولكن لا مكان لليأس في مسيرتنا . لأننا ابناء التيار الوطني الحر، التيار الذي قام على المبادئ الراسخة في السيادة ، والاصلاح ، والكرامة الوطنية.

ولكل مشكك نقول: ثقتنا بأنفسنا ، بمبادئنا، وبقدرتنا على التغيير ، هي ما ستقودنا الى النصر.

*عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر