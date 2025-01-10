living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطار وبرق ورعد؟

10
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائم جزئيا الى غائم صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع هطول امطار متفرقة ، يرافقها برق ورعد أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية و المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب إيطاليا، يتجه نحو شمال ليبيا ومصر ويقترب تدريجيا من لبنان، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع ليعود ويستقر يوم الأحد مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، التي تعلو عن ال 2000 متر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة و مرتفعة ، ورياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات وفي الداخل ، كما ترتفع نسبة الرطوبة و يتوقع هطول أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا ، اعتبارا من ليل الجمعة / فجر السبت مع ضباب على المرتفعات.

السبت:  

غائم جزئيا الى غائم صباحا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية مع هطول امطار متفرقة ، يرافقها برق ورعد أحيانا مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر، يتحسن الطقس تدريجيا خلال الليل ويتحول الى قليل الغيوم مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترتين الصباحية و المسائية.

الأحد:  

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية تنشط أحيانا جنوب البلاد، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد في الفترة الصباحية و يسوء اثناء فترتي الضباب و هطول الامطار .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا (0.5 الى 0.8 متر)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,43

-ساعة غروب الشمس: 16,4

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   