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ميقاتي من بعبدا: ما في شي إسمه "package"!

10
JANUARY
2025
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري ببعبدا صباح اليوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي قال بعد اللقاء: " سعيد بزيارة القصر وهنأت الرئيس جوزاف عون وتمنيت له النجاح".

وتابع: "تباحثت مع الرئيس الجديد المرحلة السابقة وتناقشنا في ما قامت به الحكومة"، مضيفاً: " تمكنا من تمرير المرحلة واستطعنا الحفاظ على الدولة ومرافقها".

وقال: "تحدثت مع الرئيس عون عن وضع الجنوب وضرورة إنسحاب العدو الإسرائيلي بالكامل ووقفه خروقاته ل‍لبنان"، لافتاً الى ان رئيس الجمهورية طلب من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.

وشدد ميقاتي على ان "هناك خطوات دستوريّة لتشكيل الحكومة التي يجب أن تكون قادرة لتنفيذ التوجه الذي شرحه فخامة الرئيس أمس ونحنُ أمام ورشة عمل جديدة لإنقاذ لبنان".

وقال: "ما في شي اسمه "package" بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء"

واضاف ميقاتي: " الرئيس عون وضع خطوطاً عريضة لخطة العمل وهناك أمور كثيرة تحدث عنها يمكن تنفيذها والعمل عليها".

ورداً على سؤال قال ميقاتي: "هل تنتظرون من رئيس البلاد أن يقول أن السلاح مُشرع للجميع؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة يجب أن تشهد على سحب السلاح من جنوب الليطاني وإرساء الإستقرار في الجنوب وكل لبنان".

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